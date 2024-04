Sabatini: «Gudmundsson? Fossi l’Inter migliorerei altri due ruoli!»

Sabatini declina al momento l’eventuale operazione Albert Gudmundsson-Inter. Secondo il giornalista, sarebbero altre due le priorità.

MIGLIORAMENTI − In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Sandro Sabatini ha risposto alla domanda sul mercato in entrata: «Faccio fatica a parlare di acquisti, un conto sono i parametri zero e un conto sono le operazioni come queste. Gudmundsson cosa va a fare all’Inter? La terza punta? Se io devo migliorare l’Inter, lo dico sinceramente, è nel portiere o nel difensore centrale. Ma solo per una questione di età perché con Sommer, de Vrij e Acerbi ho tre ultratrentenni, che fanno 100 anni in tre e in prospettiva potrebbe diventare un problema».