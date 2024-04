Sommer ritornerà padrone della porta! Tre colleghi messi nel mirino

Sommer ritornerà a difendere i pali dell’Inter contro l’Udinese. Il portiere svizzero mette nel mirino anche tre importanti predecessori e colleghi.

IL TITOLARE − L’Inter oggi riprende i lavori per iniziare a preparare il match contro l’Udinese, valido per la trentunesima giornata di campionato. Saranno pochi i cambi che Simone Inzaghi farà a Udine, probabilmente uno solo: ossia il re-inserimento di Yann Sommer tra i pali al posto di Emil Audero. Il portiere svizzero ha smaltito anzitempo il problema alla caviglia rimediato durante Danimarca-Svizzera di circa dieci giorni fa. Già contro l’Empoli, lunedì per Pasquetta, era a disposizione di Simone Inzaghi, il quale ha preferito cautelarsi dando la seconda chance in campionato ad Audero. Il risultato? 2-0 per l’Inter e diciannovesimo clean sheet guadagnato in Serie A. Ora ritorna Sommer, che punta anche a conquistare un record molto importante.

RECORD − Ad oggi Sommer ha raccolto 23 porte imbattute complessive, 17 in campionato. Il portiere svizzero è a meno quattro dai tre portieri, che nella storia del massimo campionato italiano, hanno conquistato il maggior numero di clean sheet: ossia 21. Si tratta di Gigi Buffon (due volte con la Juventus nelle stagioni 2011-12 e 2015-16), Morgan De Sanctis (con la Roma nella stagione 2013-14) e Ivan Provedel (con la Lazio lo scorso anno). Mancano otto partite per raggiungere questi predecessori, se non addirittura superarli. Per Sommer sarebbe un epilogo di stagione da sogno: scudetto più record di clean sheet. Il tutto alla sua prima stagione assoluta in Serie A.