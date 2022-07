Sabatini: «Dybala? Marotta ne sta uscendo con eleganza. No da Zhang»

Dybala è ormai diventato un caso. Il suo futuro sembra essere lontano dall’Inter dopo le parole di Marotta, colui che ha intavolato inizialmente la trattativa. Sandro Sabatini ha cercato di spiegare la situazione su Radio Radio

CASO JOYA − Sabatini ha cercato di tradurre le parole di Marotta in conferenza stampa su Dybala (vedi articolo): «L’Inter ha Lautaro Martinez e Romelu Lukaku titolari, Edin Dzeko e Joaquin Correa seconde alternative, Alexis Sanchez terza. Se l’Inter non cede Sanchez più un altro non può fare posto a Paulo Dybala. Beppe Marotta ha intessuto una bellissima trattativa con la Joya ma nessuno si aspettava che l’Inter prendesse Lukaku. Dybala non giocherebbe titolare, Marotta ne sta uscendo con eleganza, obiettività perché era una trattativa che aveva mosso lui. Steven Zhang però gli ha detto che non erano costi opportuni».