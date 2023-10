Roma corsara nel finale contro il Monza in 10! Segnale all’Inter

Roma-Monza finisce 1-0 con gol al 90′ di Stephan El Shaarawy. I giallorossi riescono a spuntarla in superiorità numerica. L’Inter prossimo avversario.

NEL FINALE − All’Olimpico va in scena Roma-Monza, match valido per la nona giornata di Serie A. Tanti ex Inter in campo: da Romelu Lukaku a Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio e Michele Di Gregorio. Match intenso, ma povero di occasioni durante la prima mezz’ora. Al 36′ capita sulla testa di Aouar la prima vera chance, ma bravissimo Di Gregorio a dire di no. Nei minuti finali si accende la partita: prima D’Ambrosio si becca l’espulsione per somma di ammonizioni e poi Belotti spara da pochi passi, ma Di Gregorio salva sulla linea. Nella ripresa, la squadra di Raffaele Palladino, nonostante l’uomo in meno, gioca con grande organizzazione concedendo veramente poco. Dopo quattro minuti, Colpani si avvicina al vantaggio con una grande conclusione dalla distanza, che si spegne al lato non di molto. Al 66′, è Birindelli a sfiora la rete, ma Rui Patricio si oppone bene al figlio d’arte. L’unica vera occasione del secondo tempo per la Roma arriva al 72′ con Lukaku, che prende il palo in area di rigore. Il Monza risponde colpo su colpo e tre minuti più tardi è ancora Birindelli ad impensierire la Roma, ma Rui Patricio ha un conto in sospeso. Nel finale, prima il palo di Azmoun e poi El Shaarawy sblocca il match al 90′ di controbalzo. Vittoria sofferta, tra sette giorni la grande sfida contro l’Inter. Espulso José Mourinho per proteste contro la panchina dei brianzoli.