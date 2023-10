Lautaro Martinez si nasconde a Torino, ma trova il dodicesimo

La partita di Lautaro Martinez non è indimenticabile, eppure c’è comunque il suo timbro. L’argentino si nasconde durante la partita, ma segna nel momento decisivo.

PRESTAZIONE – La partita di Lautaro Martinez contro il Torino prima del gol è da 5. Sempre anticipato, coperto e dominato da Tameze e compagni del reparto difensivo. Poco coinvolto nel gioco nerazzurro e inefficace in appoggio per i centrocampisti. Anche in contropiede a rendersi più pericoloso è sempre Marcus Thuram, meno l’argentino che fatica a trovare spazio. Un primo tempo in cui si è nascosto e non ha visto la zona luce andando in grandissima difficoltà.

GOL – Il minuto 69 è quello che cambia il giudizio su Lautaro Martinez. Calcio d’angolo di Hakan Calhanoglu, spizzata sul primo palo di Francesco Acerbi, gol del Toro al Toro sul secondo palo. Prima la testa poi la spalla per un intervento goffo ma utile per arrivare a quota 11 gol in campionato. 12 in tutta la stagione contando anche quello con la Real Sociedad in Champions League. L’anno del numero 10 fino ad ora è una meraviglia, chi parla di problemi di continuità negli anni passati deve ancora aspettare per vederlo a secco. Meglio di così non poteva iniziare Lautaro Martinez, che si porta sulle spalle il carico dell’attacco dell’Inter senza un sostituto.