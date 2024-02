Roma, allenamento prima dell’Inter: recupero importante per De Rossi – Sky

Anche la Roma oggi si è riunita in allenamento dopo la vittoria col Cagliari, per preparare l’importante sfida di sabato contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Daniele De Rossi recupera una pedina importante in difesa.

UN RECUPERO – A tre giorni dalla sfida con l’Inter, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria dopo la vittoria col Cagliari. Da una parte i nerazzurri perdono Davide Frattesi per infortunio, mentre dall’altra Daniele De Rossi vede sempre più vicino il ritorno di Chris Smalling in difesa. L’esperto centrale inglese da mesi soffre con un infiammazione tendinea che lo ha tento lontano dal campo. Oggi il calciatore è tornato a lavorare con il resto della squadra e potrebbe dunque tornare a disposizione tra i convocati proprio per la gara con l’Inter.