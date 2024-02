LIVE Olympiacos-Inter Primavera 0-0: equilibrio totale ad Atene

Alle ore 14 inizia la partita tra Olympiacos e Inter Primavera, valida per i playoff di UEFA Youth League. Ad Atene, precisamente allo Stadio Georgios Karaiskakis, le due squadre si affronteranno per arrivare al turno successivo della competizione. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

LIVE OLYMPIACOS-INTER PRIMAVERA 0-0

21′ STANTE DA SOLO SBAGLIA! Il difensore a tu per tu in area piccola colpisce centralmente, parata di Sina.

18′ COCCHI CROSSA E SFIORA LA RETE! Sina rischia di essere beffato con un cross sul primo palo, calcio d’angolo.

17′ Kamate rientra sul sinistro e conclude da 30 metri: palla alta ma primo pericolo dalle parti di Sina.

12′ Battaglia fisica e mentale in mezzo al campo tra Olympiacos e Inter. Poche emozioni per ora ad Atene.

7′ Kamate dribbla dal limite dell’area, prova il tiro ma viene respinto. Primo spunto dell’esterno destro nerazzurro.

6′ Fase di studio tra le due squadre: ancora nessun tiro verso lo specchio.

3′ Possesso prolungato dell’Inter, che sembra voler attaccare fin da subito la partita.

14.01 INIZIA LA PARTITA.

13.58 Quasi due mesi dall’ultima partita in Europa: oggi ci si giocano gli ottavi di finale. Le squadre stanno per entrare in campo.

13.46 Dopo il secondo posto nel gruppo D l’Inter Primavera cerca di superare lo spareggio odierno per poter proseguire l’esperienza europea. Se in territorio italiano la stagione continua ad essere positiva, fuori dai confini qualche problema Chivu ed i suoi l’hanno dovuto superare. Una sola vittoria in sei partite, oggi il test più importante.

13.30 Inizia ora il LIVE in vista della partita valida per lo spareggio di UEFA Youth League della squadra di Cristian Chivu. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Olympiacos (3-4-2-1): Sina; Kostoluas, Koutsidis, Prekates; Koutsogoulas, Bakoulas, Mouzakitis, Alafakis; Pnevmondis, Papakanellos; Kostoulas.

In panchina: Exarchos, Liatsikouras, Darviras, Lolis, Tanoulis, Dam,Gatopoulos

Allenatore: Sylaidopoulos.

Inter (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Stabile, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Berenbruch; Quieto, Sarr, Kamate.

In panchina: Tommasi, Zanchetta, Owusu, Miconi, Mosconi, Alexiou, Mosconi, De Pieri.

Allenatore: Cristian Chivu.

