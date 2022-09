Righetti: «Inter, risultato sì prestazione no. Gol? Colpa di un subentrato!»

Successo di misura dell’Inter che ha ritrovato la vittoria contro il Torino grazie al gol di Brozovic. Ubaldo Righetti, ospite negli studi di 90°del sabato, ne ha criticato la prestazione

PRESTAZIONE NON BELLA − Righetti ragiona sul successo dei nerazzurri: «L‘Inter si porta a casa il risultato ma non la prestazione anche se col Torino devi giocare in maniera totalmente diversa. Bravo Brozovic a trovare il tempo giusto nell’inserimento e grande palla di Barella. Ma i cambi sono stati determinanti in negativo per il Torino. In marcatura su Brozovic c’era il giovane Ilkhan che non se le sentita di mettere il piede e chiudere la traccia per il croato».