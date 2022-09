Matri: «Confronto Inter? Monito della società alla squadra: esaltare qualità»

Alessandro Matri, dagli studi di Dazn, ha parlato del confronto Inter in settimana ad Appiano Gentile tra la società, la squadra e lo staff tecnico. Così l’ex giocatore

DOVE RIPARTIRE − Matri risponde così alla domanda sulla riunione di giovedì in casa Inter: «La società ha voluto far intendere alla squadra che si riparte da Inzaghi. Il campionato è iniziato da poco, ancora c’è tempo ma bisogna esaltare le potenzialità di questa squadra che la qualità ce l’ha. Quindi secondo me è stata una riunione per ricompattare il gruppo e richiamarlo alla responsabilità».