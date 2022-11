Righetti: «Atalanta-Inter non ultima spiaggia! Occhio che gli orobici…»

Righetti si è concentrato su Atalanta-Inter, ultima gara del 2022. Gara non da ultima spiaggia secondo l’ex giocatore ma i nerazzurri di Milano dovranno fare attenzione soprattutto ad una cosa

NO ULTIMA SPIAGGIA − Ospite negli studi di Rai Sport, Ubaldo Righetti ha parlato dell’imminente match del Gewiss Stadium: «Atalanta-Inter non ultima spiaggia in chiave Scudetto ma partita comunque importante. Se l’Atalanta riesce a ritrovarsi nel suo gioco di aggressività e baricentro alto può venir fuori. La sconfitta contro il Lecce è dovuta proprio a questo, ovvero ad alcuni interpreti che non hanno saputo lavorare al meglio».