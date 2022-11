Inzaghi duro dopo Juventus-Inter: tanti gli errori evidenziati – CdS

Gli svarioni commessi durante Juventus-Inter hanno pesato e non poco nell’economia della classifica e del risultato. Inzaghi, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, nell’analisi tattica del match è stato molto duro con i suoi giocatori. Il tecnico ha evidenziato l’abitudine a commettere sempre gli stessi errori.

ERRORI REITERATI − Il tonfo dell’Inter in casa della Juventus ha lasciato nei nerazzurri qualche strascico mentale che si è visto nei primi venti minuti contro il Bologna. I tanti errori commessi contro i bianconeri si sono rivelati decisivi ai fini del risultato finale. Durante l’analisi tattica della partita di Torino, Simone Inzaghi si è reso protagonista di numerosi rimproveri verso i suoi calciatori. Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, il tecnico ex Lazio è stato molto duro nell’analizzare gli errori. Durezza che deriva dal fatto che sono quasi sempre gli stessi visti anche in altre partite. Si è evidenziata una grande mancanza di attenzione, errori nelle marcature durante i calci da fermo ed errori nelle coperture preventive. Inzaghi ha poi redarguito i suoi anche per la poca compattezza dimostrata, oltre che per la troppa superficialità in alcune occasioni. Per esempio il mancato fallo tattico di Nicolò Barella su Filip Kostic, che avrebbe potuto evitare il primo gol della Juventus. Se si vuole iniziare a vincere anche negli scontri diretti, questi errori devono essere quasi totalmente rimossi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno