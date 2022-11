L’Inter anti Atalanta è quasi fatta: Inzaghi scioglie l’ultimo dubbio − Sky

L’Inter si appresta a sfidare l’Atalanta alle 12.30. I nerazzurri di Milano sono chiamati alla vittoria per dare continuità al 6-1 col Bologna. Inzaghi scioglie l’unico dubbio della vigilia

ULTIMA RISERVA − L’Inter anti Atalanta è praticamente fatta. Come riferisce direttamente dal Gewiss Stadium Andrea Paventi per Sky Sport, Simone Inzaghi ha ormai sciolto anche l’unico dubbio della vigilia: ovvero il centrale difensivo. Sarà Stefan de Vrij e non Francesco Acerbi. Dunque, si rivedrà la linea a tre titolare dell’Inter. A centrocampo, panchina per il rientrante Marcelo Brozovic. Hakan Calhanoglu, al momento, non si tocca in cabina di regia.