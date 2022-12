Reggina, Obi sottoposto a intervento chirurgico: il comunicato del club

Joel Obi, ex centrocampista dell’Inter cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Di seguito il comunicato ufficiale della Reggina che l’Inter sfiderà in amichevole a dicembre.

IL COMUNICATO – “La Reggina comunica che il calciatore Joel Obi è stato sottoposto a intervento chirurgico per la lesione del retto femorale della gamba destra. L’intervento, tecnicamente riuscito, si è reso necessario anche per accelerare i tempi di recupero da questo infortunio”. L’ex centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Inter dunque non sarà a disposizione di Filippo Inzaghi per la sfida amichevole proprio contro i nerazzurri in programma giovedì 22 dicembre alle ore 18 (vedi QUI tutte le amichevoli).

Fonte: reggina1914.it