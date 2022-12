Carboni, in arrivo nuovi minuti nelle prossime amichevoli dell’Inter

Lautaro Martinez si è qualificato per la semifinale dei Mondiali e il suo rientro a Milano slitta ulteriormente. Simone Inzaghi pensa ad un maggiore impiego del giovane talento Valentin Carboni, già andato in gol nell’ultima amichevole.

FUTURO – Il talento classe 2004 dell’Inter scala gerarchie anche in prima squadra (vedi articolo). La qualificazione dell’Argentina in semifinale dei Mondiali fa slittare ulteriormente il suo rientro ed è molto probabile l’utilizzo di Valentin Carboni nelle prossime occasioni. Sono in programma 3 amichevoli per l’Inter di Simone Inzaghi: il 17 dicembre con il Betis, il 22 con la Reggina e il 29 con il Sassuolo. Nelle amichevoli il giocatore di 17 anni ritroverà ancora spazio, dopo aver già segnato il primo gol contro il Red Bull Salisburgo su assist di Robin Gosens.

Carboni, la stagione delle prime volte

MINUTI – Ovviamente queste partite saranno estremamente utili per Carboni per crescere e imparare dai suoi compagni più grandi. Inzaghi avrà a disposizione la prossima settimana Lukaku, Dzeko, Correa e il giovane talento, che vuole ritagliarsi uno spazio importante nell’Inter del futuro. In questa stagione Carboni ha già esordito in Serie A contro la Roma ed in Champions League, nell’ultima giornata con il Bayern Monaco. In Primavera sono arrivati 4 gol in 8 partite tra Uefa Youth League e campionato. I numeri sono importanti, le sue prestazioni non da meno e il futuro è luminoso per l’argentino.