Inter, collaborazione con il Real Betis per la protezione dell’ambiente?

Il 17 dicembre l’Inter affronterà in amichevole il Betis, squadra della Liga in Spagna. Tra i due club ci potrebbe essere una collaborazione particolare. Questi sono i dettagli secondo Calcio e Finanza, che ha intervistato il Direttore Generale della Real Betis Fundacion.

AMBIENTE – Il Real Betis è protagonista nella lotta per proteggere l’ambiente. Con il progetto Forever Green la fondazione della squadra spagnola lavora per garantire sostenibilità e aiutare a salvare il mondo. Le attività di maggiore rilievo per questi fini sono quelle di riciclaggio e mobilità, con l’obiettivo di evitare emissioni nei trasporti. Il Real Betis sarà avversaria in amichevole dell’Inter il 17 dicembre e secondo Calcio e Finanza sarà possibile una collaborazione. Il Direttore Generale della Real Betis Fundacion Rafael Muela Pastor ha aperto alla possibilità di fare qualcosa in vista della sfida. Già con la Roma sono stati piantati 2 alberi, di cui uno proprio nella capitale italiana.