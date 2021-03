Oggi Recoba compie quarantacinque anni (vedi articolo). Il Chino, intervistato da TNT Sports in Cile, segnala la qualità mostrata da Sanchez anche nei pochi minuti che ha avuto in stagione, come ribadito da Torino-Inter con l’assist per Lautaro Martinez.

FONDAMENTALE LO STESSO – Alexis Sanchez non sempre gioca titolare, ma in queste ultime settimane anche per pochi minuti è riuscito a essere decisivo: l’ultima in Torino-Inter. Da un grande ex come Alvaro Recoba arriva un elogio: «Sicuramente avrebbe voluto giocare di più e avere più minuti. Però, alla fine, in alcune partite pur avendo pochi minuti è stato determinante con un assist, un passaggio o un gol. Questo è molto positivo per la squadra: per me Sanchez ha avuto un ottimo impatto».

