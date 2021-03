Theo Hernandez contro l’arbitro Pasqua: Procura FIGC indaga

La Procura FIGC indaga sulla storia Instagram pubblicata dall’esterno del Milan, Theo Hernandez, e rimossa dopo pochi minuti, contro l’arbitro Pasqua

INDAGINE – La Procura FIGC apre un fascicolo sulla storia Instagram pubblicata e poi rimossa da Theo Hernandez. Nel contenuto social l’esterno del Milan attaccava l’arbitro Pasqua condividendo delle emoji raffiguranti del “vomito” sopra la foto del direttore di gara. Lo si apprende da “Rai Sport”. Quest’ultimo è stato attaccato per un calcio di rigore non concesso alla squadra rossonera nella partita in casa contro il Napoli. Dovrà dunque essere deciso se il giocatore meriti o meno una squalifica o una multa.

