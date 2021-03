VIDEO – Recoba, buon 45° compleanno! Tutti i suoi gol in maglia Inter

Oggi è il 45° compleanno di Alvaro Recoba. Per celebrare l’ex campione uruguaiano, rivediamo tutti i suoi gol con la maglia dell’Inter.

SINISTRO MAGICO – Alvaro Recoba sarà per sempre uno dei giocatori più amati dai tifosi dell’Inter. Soprattutto ora, a quasi 15 anni di distanza dalla sua ultima gara in nerazzurro, quando nella memoria restano pian piano solo i ricordi più felici. L’uruguaiano è uno dei giocatori più tecnici che abbiano mai indossato la maglia (numero 20) dell’Inter, vero e proprio feticcio di Massimo Moratti per la qualità sopraffina del suo calcio. Recoba era in grado di fare qualsiasi cosa col piede sinistro, specialmente su calcio da fermo.

TIRO MANCINO – E lo si vide già alla prima gara in nerazzurro, Inter-Brescia del 31 agosto 1997 (vedi video). La partita dell’esordio di Ronaldo in nerazzurro, con San Siro gremito per ammirare le gesta del Fenomeno. Ma alla fine sarà proprio Recoba a lasciare un segno indelebile, firmando la doppietta vincente nel 2-1 con due bolidi dalla distanza. Con l’Inter arriveranno in totale 261 presenze e 71 gol totali, quasi tutti di pregevolissima fattura. Compreso l’ultimo, un gol direttamente da calcio d’angolo nel 3-1 all’Empoli del 29 aprile 2007 (vedi video), con cui i nerazzurri festeggiano lo scudetto numero 14.

BUON COMPLEANNO – Nel giorno del suo 45° compleanno, celebriamo Recoba andando a rivedere tutti i suoi gol con la maglia dell’Inter. Ecco il video YouTube dell’Inter che li raccoglie tutti, dalla doppietta al Brescia al gol olimpico con l’Empoli:

