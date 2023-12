Real Sociedad, oggi un cambio per infortunio a -6 dall’Inter

La Real Sociedad, nel pomeriggio di oggi, ha vinto 0-1 in Copa del Rey contro una squadra di quarta serie, l’Andratx. Nel corso della partita, però, si è registrato anche un infortunio: fra sei giorni l’Inter.

IL PROBLEMA – La Real Sociedad ha giocato una partita molto negativa oggi in Copa del Rey. Ma, nonostante tutto, è riuscito a vincere 0-1 contro l’Andratx, formazione di Segunda RFEF ossia la quarta serie del calcio spagnolo. A segnare il gol qualificazione è stato André Silva, l’ex attaccante del Milan. Che, poco dopo, ha avuto uno scontro di gioco con un avversario ed è uscito dopo pochi minuti. Condizioni da valutare in vista dell’Inter, essendo la partita fra sei giorni. André Silva finora in questa Champions League non ha mai giocato, sia per altri problemi fisici sia per scelta tecnica dell’allenatore della Real Sociedad, Imanol Alguacil.