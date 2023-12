Sabatini: «Inter-Udinese scontata, ma sulla partita messo un po’ di pepe»

Tre giorni a Inter-Udinese, anticipo di sabato per la quindicesima giornata di Serie A. Sabatini è dell’idea che il pronostico sia chiuso, anche se alcuni sviluppi recenti possono cambiare qualcosa.

IL CONFRONTO – Sandro Sabatini a Radio Radio trova un motivo aggiuntivo di interesse su Inter-Udinese: «Pronostico aperto? Tutto è possibile, per carità, però mi sembra che un po’ di pepe su questa partita l’abbia messo Lazar Samardzic con le sue dichiarazioni. Lui ha detto che non vede l’ora di prendersi la rivincita su quella vicenda chiarita in maniera opposta dallo staff del giocatore e dallo staff interista. C’è un rimbalzo di responsabilità: io, per la serietà delle persone, sono più portato a pensare che la versione più vicina alla realtà sia quella dell’Inter. Però non si sa mai. Magari in sala stampa dopo la partita organizzano un duello all’americana, come si diceva una volta… O Samardzic si inventa qualcosa di inatteso o l’Inter è più forte. Poi, se oltre alla difesa in emergenza rinuncia a quattro-cinque titolari e li preserva per la Real Sociedad in Champions League, può diventare una partita diversa».