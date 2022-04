Ravezzani: «Scudetto e Coppa Italia? Inzaghi meglio di Conte. Eppure…»

Fabio Ravezzani ha parlato dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, in corsa per lo scudetto e per la Coppa Italia e dell’ex tecnico nerazzurro, Antonio Conte.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabio Ravezzani su Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. “Inzaghi potrebbe vincere campionato e Coppa Italia. Ha raggiunto gli Ottavi di Champions. Se centrasse tutti questi obiettivi avrebbe fatto non meglio di Conte, ma molto meglio di Conte con una squadra più debole. Eppure quasi nessuno sembra riconoscergli meriti“.

Fonte: Twitter Fabio Ravezzani