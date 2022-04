Belotti piano B dell’Inter? Anche lui nel mirino di Atletico Madrid e non solo

Belotti al termine di questa stagione con molta probabilità dirà addio al Torino a parametro zero. Tra i club interessati non c’è solo l’Inter, ma anche Atletico Madrid e un altro club in Premier League.

NON SOLO INTER – Il futuro di Andrea Belotti ormai è lontano da Torino. L’Attaccante della nazionale continua a guardarsi intorno a caccia di una soluzione per la prossima stagione. Soluzione che potrebbe arrivare dall’estero. Secondo quanto riporta Tuttosport, per l’attaccante granata nelle ultime ore si sarebbero fatti avanti Altetico Madrid e West Ham.

Fonte: TuttoSport