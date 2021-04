Ranieri: «Superlega? Colpo di stato! Richiesta ai 3 club? Sono allenatore»

La questione Superlega continua a far discutere anche stasera, con la lettera di undici club al presidente della Lega Serie A contro Inter, Juventus e Milan (vedi articolo). A Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, dopo la sconfitta col Sassuolo è stato chiesto un commento durante “Sky Saturday Night”.

LA REAZIONE – Claudio Ranieri, nel post partita di Sassuolo-Sampdoria, si sposta sulla vicenda Superlega: «Stavano facendo un colpo di stato. Adesso sta alla FIFA e all’UEFA correre ai ripari e valutare quello che devono fare per il bene del calcio mondiale, non solo della Champions League. Ci sono dei debiti nel calcio, questo lo sanno tutti, bisogna però chiudere la stalla prima. Credo però che più soldi si danno più se ne spendono: se il debito adesso è uno fra dieci anni sarà dieci. Credo che la meritocrazia sia la cosa più importante, non perché io sia stato al Leicester ma come questione sociale. Se si esce da questo non è più calcio ma solo business: non spetta a noi, ma alle autorità. La lettera degli undici club contro Inter, Juventus e Milan? Io penso che sono un allenatore di calcio. Se mi chiedete di tattica forse sarò bugiardo e vi dico le cose che volete che dica (ride, ndr)».