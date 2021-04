VIDEO – Parma-Crotone 3-4, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Crotone, anticipo della trentatreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



RETROCESSIONE RINVIATA – Parma-Crotone 3-4 nell’anticipo della trentatreesima giornata di Serie A. Perdendo il Crotone sarebbe finito già aritmeticamente in Serie B da oggi, invece rinvia il verdetto comunque inevitabile. La sfida fra le due difese peggiori del campionato è un’incredibile serie di gol, aperta al 14′ da Lisandro Magallan di testa su corner. Il Parma pareggia al 29′, con cross dal fondo per un’altra incornata, stavolta di Hernani. Nei calabresi c’è però un portento, Simy, che al 42′ in tap-in da due passi riporta avanti gli ospiti. Gran parte del gol è però di Adam Ounas, che svernicia Mattia Bani due volte sulla destra prima di effettuare l’assist. E proprio l’algerino, nel primo minuto di recupero del primo tempo, fa tris con un bel sinistro secco dal limite. Il ritorno in campo del Parma è perfetto: due gol in cinque minuti e 3-3. Al 49′ lancio lungo, sponda di Andreas Cornelius e Gervinho (subentrato all’infortunato Dennis Man nel primo tempo) accorcia sul primo palo. Il 3-3 arriva al 54′, con Valentin Mihaila che sfrutta un rimpallo a seguito di un cross da sinistra. Il tentativo di rimonta gialloblù è però frustrato da Yordan Osorio, che commette un fallo evitabile su Arkadiusz Reca. L’intervento è sulla linea, quindi in area: rigore, che Simy trasforma al 69′ per la doppietta. È il gol numero diciannove dell’attaccante nigeriano, terzo miglior marcatore del campionato. Il risultato non cambia più, anche per il Parma la retrocessione è ormai solo una questione di attesa dell’aritmetica. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.