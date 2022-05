Radio Nerazzurra premia Skriniar! Riconoscimento sulla stagione con l’Inter

Radio Nerazzurra, per la seconda stagione, istituisce il premio ‘Interista dell’anno’: va a Skriniar. Il difensore dell’Inter lo ha ricevuto quest’oggi ad Appiano Gentile.

IL PREMIO – Radio Nerazzurra è la prima e unica web radio dedicata al mondo Inter che si rivolge ai tantissimi appassionati per fornire loro approfondimenti e intrattenimento. Un canale preferenziale per il pubblico nerazzurro per rimanere costantemente aggiornato sulla propria squadra del cuore. Ogni settimana anche una trasmissione con Inter-News.it, il mercoledì dalle 18 alle 19 durante Social Media Club.

In seguito al successo della scorsa edizione e ai traguardi sportivi raggiunti dall’Inter, l’Emittente ha deciso di riconfermare l’iniziativa L’Interista dell’anno: trofeo dedicato al giocatore che meglio incarna lo spirito dell’interismo. Il premio, naturalmente, si lega ai valori fondanti del club che restano al centro, preservando la storicità e le tradizioni con cui i tifosi più fedeli si identificano. Valori che vanno oltre lo spirito internazionale e l’inclinazione al cambiamento.

L’innovazione del premio consiste nella modalità digitale in cui avviene la selezione del vincitore, attraverso il nuovo sito di Radio Nerazzurra. L’Emittente innova la propria comunicazione per aprirsi a un pubblico sempre più digitale, per raggiungere differenti fasce d’età e per affermarsi come media nel panorama sportivo. Dal sito web l’utente ha la possibilità, attraverso una sezione dedicata della homepage, di votare il proprio calciatore preferito tra i 12 interisti proposti dalla redazione. Un evento dove chi decide è il tifoso.

La scelta, quasi unanime, degli ascoltatori di Radio Nerazzurra è ricaduta sul difensore Milan Skriniar, uno degli assoluti protagonisti delle vittorie di quest’anno dell’Inter. Lapo De Carlo, Direttore Radio Nerazzurra: «La seconda edizione del premio “L’lnterista dell’anno” voluto fortemente dalla redazione di Radio Nerazzurra, sta rapidamente diventando un appuntamento caratterizzante. Il prestigio del premio va di pari passo con la scelta del giocatore a cui viene dato il riconoscimento. Quest’anno la scelta di Milan Skriniar è stata quasi plebiscitaria, proprio perché il difensore, arrivato nel 2017, è diventato un simbolo di quel modello culturale che preserva l’identità di una tifoseria con valori ben marcati. Raccontare a qualcuno cosa sia l’interismo è lungo, appassionante, ma anche complesso. Se si mostra l’immagine di Skriniar si fa prima e si raggiunge lo stesso effetto. Lui incarna quei principi e i tifosi l’hanno premiato proprio perché il suo interismo è visibile a occhio nudo. Il premio è un passaggio importante che auspichiamo possa diventare l’anticamera della fascia di capitano».