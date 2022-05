Perisic, in Inghilterra sicuri: Tottenham e Conte provano l’affondo

L’Inter deve vincere la partita contro la Sampdoria per sperare nello scudetto. Protagonista di questa cavalcata Ivan Perisic con il croato che però ancora non ha rinnovato il contratto. E poco fa è uscita la notizia che il Tottenham ci stia pensando seriamente.

VOLONTA’ – Molto farà la volontà di Ivan Perisic. Il croato, in scadenza a giugno con l’Inter, ancora non ha deciso di accettare il rinnovo con i nerazzurri. Poco fa, come scrive Espn, è uscita la notizia che il Tottenham con Antonio Conte stiano seriamente pensando ad affondare il colpo. L’ex allenatore dell’Inter di fatto lo ha reinventato in quel ruolo e lo rivorrebbe agli Spurs come usato sicuro per continuare a crescere e puntare in alto. Cosa farà Perisic?

Fonte: Espn