Radice: «Lautaro Martinez? Mi dicono un po’ affaticato. Lukaku determinante»

Radice parla alla vigilia di Inter-Fiorentina e traccia il quadro della situazione. Di seguito il pensiero espresso dal giornalista, nel corso della trasmissione di TMW Radio, su Lautaro Martinez e altri interisti.

CONDIZIONE – Angelo Radice parla della condizione della squadra di Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter-Fiorentina. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista ha parlato di Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, ma non solo. Così l’ospite radiofonico: «Sull’Inter bisogna davvero vedere che squadra ritroverà dopo questa sosta. L’infortunio di Calhanoglu è un duro colpo, considerando il mese pazzesco che i nerazzurri avranno. Tra Champions League e Coppa Italia ci saranno due doppi incontri che determineranno la stagione. Il turco, che è un giocatore importantissimo per l’Inter e lo è stato per tutta la stagione, fuori è una brutta notizia. La squadra di Inzaghi deve tenere in maniera importante dal punto di vista fisico e mentale perché con nove gare in un mese si gioca tutto. I tempi di recupero di Calhanoglu non sono chiari però sicuramente sarà fuori nella gara d’andata col Benfica. Brozovic è un giocatore che non ha reso come doveva. Ha già giocato, molti se lo sono dimenticati, contro la Juventus nel suo ruolo e non ha fatto una grandissima partita. L’Inter si aspetta da lui sicuramente qualcosa di più e dovrà essere uno dei giocatori importanti, l’ago della bilancia. Il centrocampo fin qui ha retto grazie alle prestazioni di Calhanoglu, adesso dovrà essere Brozovic a tirare avanti la squadre. Poi bisogna capire in che condizioni sono gli attaccanti, soprattutto Lautaro Martinez. Mi dicono sia tornato dalla Nazionale un po’ affaticato. La buona notizia è un Lukaku che ha fatto vedere delle ottime cose. Bisogna vedere se le farà vedere anche a Milano, da lì non si scappa. Può essere determinante da lì alla fine».