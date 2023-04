Biasin: «Inter-Fiorentina, la prima di un ciclo che sarà una tortura»

Il giornalista Fabrizio Biasin, in onda sul canale Twitch di TV Play, ha parlato di Inter-Fiorentina ma ha detto la sua anche sulla pausa nazionali durante la quale alcuni giocatori hanno riportato infortuni pesanti.

TORTURA − Il giornalista Fabrizio Biasin, in onda su TV Play, ha parlato del mese che aspetta l’Inter e della pausa nazionali che ha provocato qualche problema ai club, anche a quello nerazzurro con l’infortunio di Hakan Calhanoglu (vedi articolo). Le sue parole: «Anche contro la Fiorentina per l’Inter sarà tutto esaurito a San Siro. Questa è una partita importante in un ciclo di nove partite che sarà una tortura. Un ciclo dove l’Inter si gioca tanto perché si tratta delle semifinali di Coppa Italia, i quarti di Champions League e il posto Champions League è ancora in ballo. La partita di domani è molto importante per partire al meglio, contro c’è un avversario difficile. La Fiorentina è una delle squadre che gioca di più nella metà campo avversaria. Pausa Nazionali? Sono un nemico acerrimo. Ancora nel 2023 si cerca di incastrare gli interessi delle nazionali in calendari già fittissimi. Le società spendono tanti soldi per i giocatori, l’idea che possano mancare in momenti cruciali a causa di partite tendenzialmente inutili mi sembra allucinante».