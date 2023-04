Longhi: «Inter-Juventus, Chiffi nel pallone. Gara bruttissima»

Tornando sulla vittoria della Juventus contro l’Inter grazie a un aiutone dell’arbitro Chiffi e del VAR, Bruno Longhi – sulle frequenze di Radio Sportiva – ha criticato proprio l’operato del direttore di gara.

BRUTTA PARTITA – Bruno Longhi ha commentato in questo modo l’arbitraggio di Inter-Juventus, che a distanza di due settimane fa ancora discutere: «Ci sono stati momenti in cui non sembrava una partita di calcio, Chiffi è andato completamente nel pallone. Al termine sembrava quasi un incontro di wrestling. Sapeva di aver fatto un errore e ha perso la partita di mano. È stata bruttissima come partita».