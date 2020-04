Puscas: “Reading? Sono contento! In Serie A sono stato bene”

Condividi questo articolo

George Puscas, attaccante in prestito dall’Inter al Reading (Football League Championship) con il quale ha già segnato 9 gol, nel corso di un’intervista a “TuttoMercatoWeb” parla del suo campionato in Inghilterra e fa riferimento al campionato italiano.

EMERGENZA SANITARIA – George Puscas parla del suo momento di grazia in Inghilterra, e fa riferimento inevitabilmente all’emergenza sanitaria: «Sono davvero contento, ho avuto grandi soddisfazioni e spero di continuare quando torneremo a giocare. Come vivo in questo momento? Mi alleno a casa, quello che facevo in palestra lo sto facendo in casa. Certo, non vado più al campo, non mi alleno con la squadra. Ma questo momento passerà presto. Ripresa? Ci vorranno due-tre settimane di allenamento. Dipenderà anche da quanto staremo ancora fermi».

ITALIA E INGHILTERRA – Puscas parla del campionato italiano: «Serie A? Sono stato bene. È uno dei campionati più forti. Ma penso all’Inghilterra, al Reading, dove devo continuare a fare meglio. Poi si vedrà. Differenze tra campionato italiano e inglese? Qui il calcio si vive in maniera molto intensa. I tifosi vanno sempre allo stadio, l’ambiente è bello, sto bene. In Italia il campionato è altrettanto bello ma più tattico, qui si pensa più a fare gol».