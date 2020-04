Lautaro Martinez-Barcellona, intreccio tra Inter e Juventus: il nome – MD

Nella trattativa che potrebbe portare Lautaro Martinez al Barcellona si inserirebbe un attaccante blaugrana seguito da Inter e Juventus

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, questa estate potrebbe instaurarsi una sfida di calciomercato per un attaccante del Barcellona. Si tratterebbe di Ousmane Dembélé. I nerazzurri ed i bianconeri sarebbero interessati al francese, specie se i blaugrana dovessero metterlo sul mercato per fare cassa dopo aver acquistato un centravanti top come Lautaro Martinez.