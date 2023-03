Il PSG va a casa! Il Bayern Monaco lo batte e lo elimina

Il PSG, la squadra dove giocherà Skriniar dalla prossima stagione, è fuori dalla Champions League ancora una volta agli ottavi. Il Bayern Monaco, già vittorioso 0-1 all’andata, si impone 2-0 nella ripresa.

FUORI! – La Champions League resta un sogno per il PSG. Va di nuovo a casa agli ottavi, stavolta per mano del Bayern Monaco che si impone 2-0 all’Allianz Arena. Primo tempo con le migliori occasioni per i parigini, con uno strepitoso intervento di Alphonso Davies su Lionel Messi che stava calciando. Al 38’ sbaglia Yann Sommer pressato da Achraf Hakimi, Vitinha calcia a porta vuota ma è decisivo Matthijs de Ligt salvando sulla linea. Il PSG non segna e si fa male da solo, al 61’ con un’improponibile costruzione dal basso: Marco Verratti si fa scippare palla al limite dell’area, Leon Goretzka serve Eric Maxim Choupo-Moting che segna a porta vuota. Bayern Monaco in vantaggio su gentile omaggio degli avversari. La risposta del PSG è di Sergio Ramos, che di testa chiama la prima volta Sommer al miracolo e la seconda manda a lato di pochissimo. Coi francesi tutti in attacco all’89’ contropiede, filtrante a sinistra per Serge Gnabry e raddoppio. Nel recupero segnerebbe anche Sadio Mané, è fuorigioco ma non cambia nulla.

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale