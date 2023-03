Milan ai quarti di Champions League: il Tottenham non fa la rimonta

Il Milan segue il Bayern Monaco (vedi articolo), così come fatto ieri da Benfica e Chelsea, e accede ai quarti di finale di Champions League. A Londra finisce 0-0 col Tottenham di Conte, vale il gol di Brahim Diaz all’andata. Inglesi che chiudono in dieci.

INTRODUZIONE – Niente da fare per Antonio Conte, che in Europa proprio non ingrana. Il Milan regge, tiene lo 0-0 col Tottenham ed è ai quarti di Champions League. Si comincia con dieci minuti di ritardo, come ieri in Chelsea-Borussia Dortmund, per il traffico a Londra che fa arrivare tardi il pullman rossonero. La prima grande occasione di un brutto primo tempo è al 18′: schema da punizione: liberato Junior Messias sulla destra complice un buco di Ben Davies ma il brasiliano calcia male a lato da ottima posizione. Nella ripresa il Milan ci prova su una serie di rimpalli, con Fraser Forster bravo a opporsi su Brahim Diaz. Al 77′ il Tottenham resta in dieci, col già ammonito Cristian Romero (ex Atalanta e Juventus) che già ammonito fa un fallaccio su Theo Hernandez e viene inevitabilmente espulso per doppio giallo. Il Milan prova ad approfittarne con l’uomo in più, Sandro Tonali ha la palla buona ma è murato. Sei minuti di recupero, dove nel terzo succede di tutto. Prima punizione per la testa di Harry Kane e gran parata di Mike Maignan, sul contropiede Theo Hernandez serve Divock Origi che prende il palo. Occasione sia per il Tottenham sia per il Milan, ma lo 0-0 tiene e ai quarti di Champions League vanno i rossoneri.

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale