Pruzzo: «Inter, momento magico. L’Atalanta accetti una partita dura!»

Analizzando le ultime due sfide giocate da Inter e Atalanta, rispettivamente contro Lecce e Milan, Roberto Pruzzo dice la sua sullo scontro diretto fra le due nerazzurre in scena domani.

POTENZIALITÀ – Inter-Atalanta, sfida valida per il recupero della 21esima giornata di Serie A, è uno dei tanto attesi match della stagione. Ne parla Roberto Pruzzo, ospite della trasmissione di Radio Radio: «L’Atalanta contro l’Inter dev’essere pronta ad accettare una partita altrettanto dura di quella contro il Milan. Magari con caratteristiche un po’ diverse. Guardando la partita di Lecce mi vien da pensare che l’Inter è veramente in un momento magico. Per un’ora almeno il Lecce, che lotta per non retrocedere, ha giocato più o meno alla pari. Poi dopo prende quattro gol e ti rendi conto della potenzialità che ha la squadra di Simone Inzaghi. Ci vorrà un’Atalanta ancora più attenta e meglio messa nell’idea di poter avere più possesso di palla. Se provi di giocare un tipo di partita uno contro uno a tutto campo e non hai la forza per poterla mettere in atto diventa molto, troppo pericoloso».