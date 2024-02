Inter-Atalanta, primo match point: la probabile formazione di Inzaghi

L’Inter si prepara ad ospitare l’Atalanta. Simone Inzaghi è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con l’Inter che spera in una vittoria per allargare l’ampio vantaggio sulle inseguitrici.

ATTESA – A poco più di ventiquattro ore dalla delicata sfida contro l’Atalanta, Simone Inzaghi e la sua Inter sono pronti a definire gli ultimi dettagli in vista della formazione. Il tecnico piacentino, dopo la vittoria contro il Lecce di domenica sera, è impaziente di riaccendere il campo di San Siro con i suoi fedelissimi per provare a dare un nuovo strappo alla classifica. Con un’eventuale vittoria contro i bergamaschi al Meazza, l’Inter volerebbe a +12 sulla Juventus, creando così un vantaggio notevole che potrebbe portare lo scudetto con un mese di anticipo. Ecco perché la gara contro l’Atalanta, rispetto alle altre, ha quell’importanza in più per il morale e la tranquillità della classifica. Non che la classifica non sia tranquilla adesso, ma chiudere febbraio con quattro partite di vantaggio sarebbe sicuramente più comodo.

Inter-Atalanta, gli uomini a cui si affida Inzaghi!

RIENTRI – Con la delicata sfida contro la Dea, Simone Inzaghi è pronto a tornare alle origini con qualche rientro in più. Vista l’assenza sicura di Hakan Calhanoglu a centrocampo, sarà Kristjan Asslani a prendere il suo posto. Simone Inzaghi torna a fare affidamento su Nicolò Barella che con la sua esperienza guiderà il centrocampo con Henrik Mkhitaryan sul lato sinistro. In attacco invece, solito posto per Lautaro Martinez insieme a Marko Arnautovic . In avanti si dovrà attendere qualche altra settimana per il recupero totale di Marcus Thuram . In difesa invece c’è il solito Benjamin Pavard che riprende il suo posto. Con lui Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij a completare il pacchetto arretrato insieme al rientrante Yann Sommer . Di seguito il punto sulla probabile formazione completa di Simone Inzaghi per Inter-Atalanta:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic.