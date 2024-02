Lippi ammette: «Non mi aspettavo un’Inter così dominante! Tutto ad hoc»

Marcello Lippi è stato protagonista di un’intervista esclusiva prodotta da Sky Sport 24. L’ex calciatore e allenatore ha espresso le proprie impressioni anche sul momento che l’Inter sta vivendo in campionato.

DOMINANTE – Marcello Lippi non nasconde il proprio stupore nel parlare della stagione dell’Inter e di un’altra squadra di Serie A. Così l’ex calciatore e allenatore nel corso dell’intervista: «Se mi aspettavo un’Inter così dominante? Così dominante e così forte non me l’aspettavo. Sì, potrebbe essere paragonata al Napoli dello scorso altro. Diciamo che mi aspettavo un pochino di più dalle altre squadre del campionato italiano. Ha già vinto lo scudetto? Beh…l’Inter ha nove punti di vantaggio sulla seconda. A Lecce ha giocato con otto, nove, giocatori non titolari e ha vinto 4-0. Mi sembra che stia vivendo un momento in cui tutto ciò che fanno gli viene ad hoc. La Juventus, invece, me l’aspettavo un pochino più avanti in Serie A. Non mi aspettavo che ci fosse questo distacco fra Juventus e Inter a questo punto del campionato».