Provedel: «Lazio, svolta arrivata tempo fa! Preso vantaggio sulle rivali»

Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex estremo difensore dello Spezia commenta la lotta ad un posto per la prossima Champions League in Serie A

LOTTA – Queste le parole di Provedel: «Derby partita della svolta? No, la svolta è arrivata tempo fa con un cambio di marcia. I risultati sono una conseguenza, purtroppo non siamo riusciti ad andare avanti in tutte le competizioni, siamo in gioco in campionato per un miglior piazzamento. Ultimamente abbiamo raccolto i punti che pensiamo di meritare, le nostre concorrenti non hanno fatto altrettanto. Siamo riusciti a pendere vantaggio».