Lautaro Martinez, prosegue un rito particolare con due compagni

Gli argentini sembrano essere molto scaramantici. Lo dimostra un curioso ‘rito’ che vede protagonista Lautaro Martinez con due compagni di nazionale: Julian Alvarez ed Enzo Fernandez. Un rito che prosegue anche oggi, come rivela il quotidiano argentino Diario Olé.

CABALA – Una tradizione iniziata in Qatar e che ha portato bene – secondo gli argentini – per la vittoria del Mondiale. Una tradizione, quindi, che deve proseguire. Tradizione che vede protagonisti Lautaro Martinez e i due compagni di nazionale Julian Alvarez ed Enzo Fernandez. Ma di cosa si tratta nel dettaglio? Durante il ritiro in Qatar, i giocatori dell’Argentina hanno organizzato un torneo di ‘Trucco’, un gioco di carte molto popolare soprattutto in Sudamerica. Dopo la sconfitta, Julian Alvarez e Tapia – presidente dell’AFA – hanno continuato a giocare prima di ogni partita contro Lautaro Martinez ed Enzo Fernandez. Una tradizione che ha portato bene e che prosegue anche oggi, con la sfida tra i quattro prima della gara amichevole contro Panama.