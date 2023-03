Fiorentina, in programma allenamento congiunto prima dell’Inter

Mentre il campionato è fermo per la pausa nazionali, Inter e Fiorentina continuano con la preparazione in vista della partita in programma il primo di aprile a San Siro. I viola saranno impegnati sabato 25 marzo in un allenamento congiunto.

ALLENAMENTO CONGIUNTO – La Fiorentina prosegue con la preparazione in vista della partita del primo aprile contro l’Inter a San Siro. Come comunicato sul sito ufficiale del club viola, è in programma sabato 25 marzo un allenamento a porte aperte a cui parteciperà anche il Seravezza Pozzi Calcio, squadra militante nel campionato di Serie D. La seduta è a porte aperte e in programma alle ore 11 allo Stadio Artemio Franchi.