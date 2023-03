Il Porto vince a -10 dall’Inter: col Chaves finisce nove contro undici

Il Porto fra dieci giorni affronterà l’Inter nel ritorno degli ottavi di Champions League (martedì 14 alle ore 21). Stasera la squadra di Sérgio Conceiçao ha vinto 1-3 in campionato contro il Chaves.

GOL ED ESPULSI – Deve un po’ soffrire, ma alla fine il Porto riesce a vincere il suo match di Liga NOS. Nella partita di stasera del campionato portoghese la squadra di Sérgio Conceiçao si impone sul Chaves per 1-3, coi padroni di casa che chiudono in nove. Ad aprire le marcature è Danny Namaso, con un destro piazzato dai venti metri al quarto d’ora. In chiusura di primo tempo (43′) angolo battuto corto, serie di combinazioni e assist di Stephen Eustaquio per Otavio che raddoppia. L’autore dello 0-2 del Porto, da ricordare, contro l’Inter fra dieci giorni non ci sarà per squalifica. A inizio ripresa ingenuità di Zaidu Sanusi, che tocca in area Joao Mendes concedendo un rigore al Chaves. Ci vuole un po’ prima della battuta, poi trasforma Steven Vitoria al 53′. Partita riaperta ma solo in maniera ipotetica, perché la formazione di casa resta prima in dieci e poi in nove. Al 72′ secondo giallo a Jo, dopo un fallo a centrocampo, con check del VAR per definire la sanzione (prima era stato dato a un compagno). Poi Joao Mendes prende due ammonizioni fra l’85’ e l’87’, anche lui espulso. Nel sesto di otto minuti di recupero chiude i conti Toni Martinez di testa su cross dal fondo del subentrato Mehdi Taremi. Il Porto riscatta il KO col Gil Vicente della settimana scorsa e va a -8 dal Benfica capolista. Prima di affrontare l’Inter ospiterà l’Estoril, venerdì prossimo alle 21.15, sempre in Liga NOS.