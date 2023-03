VIDEO – Atalanta-Udinese 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Atalanta-Udinese, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



NIENTE RISCATTO – Atalanta-Udinese 0-0 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. L’Atalanta ha fatto appena quattro punti nelle ultime cinque partite. La prima grande occasione è per l’Udinese, al 17′ con un contropiede non finalizzato da Sandi Lovric che calcia malamente a lato. Su grosso errore di Berat Djimsiti dieci minuti dopo Beto lanciato solo davanti alla porta, lo ferma in uscita bassa Juan Musso provvidenziale. Per Gian Piero Gasperini, costretto a rinunciare a Davide Zappacosta nel riscaldamento, anche un infortunio durante la partita: quello di Teun Koopmeiners. Ci prova due volte Ademola Lookman al 57′, si oppone Marco Silvestri di piede la prima volta mentre la seconda il diagonale di sinistro è a lato. Nel finale la palla buona capita al rientrante Mario Pasalic, con un tiro a lato. Poi proprio al 90′ bel destro di Rafael Toloi a giro, Silvestri è provvidenziale per confermare lo 0-0 e il punto ai suoi. Atalanta che si stacca dalle prime quattro.

Video con gli highlights di Atalanta-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.