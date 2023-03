Inter-Lecce, Baroni deve scegliere il centravanti in formazione: le opzioni

Inter-Lecce si giocherà domani alle 18. Nella formazione di Baroni uno dei principali dubbi è quello legato al centravanti, con due opzioni da tenere in considerazione.

LA SCELTA – Per Inter-Lecce ci sono due giocatori che Marco Baroni può mettere in campo dall’inizio di punta. Uno è Assan Ceesay, che all’andata segnò il suo primo gol in Serie A e che ha ritrovato la via della rete due settimane fa nella trasferta di Bergamo. L’altro è Lorenzo Colombo, in prestito dal Milan e che ha sostituito il gambiano all’intervallo sabato scorso col Sassuolo. Ballottaggio apertissimo, potrebbe avere la meglio l’ex Zurigo. Sicura poi la presenza di Gabriel Strefezza largo a destra, mentre a sinistra c’è Federico Di Francesco favorito sugli altri giocatori. Su tutti Lameck Banda, recuperato in extremis (vedi convocati) dopo aver lasciato Lecce a inizio settimana per tornare in Zambia a causa di un grave lutto in famiglia.

DIFESA E CENTROCAMPO – Contro l’Inter il Lecce non avrà a disposizione il suo leader difensivo Federico Baschirotto, squalificato dopo l’ammonizione sotto diffida sabato scorso col Sassuolo. Con Marin Pongracic indisponibile per infortunio i due dietro saranno Alessandro Tuia e Samuel Umtiti, pochi dubbi e alternative in tal senso. Sulle fasce Valentin Gendrey è ormai titolare a destra, mentre si alternano Antonino Gallo e Giuseppe Pezzella a sinistra. Il primo dovrebbe essere il prescelto. A centrocampo il principale giocatore dei salentini è Morten Hjulmand, garanzia per qualità e quantità. Di recente ha guadagnato posizioni Alexis Blin, che sembra in vantaggio su Joan Gonzalez. Come interno sinistro c’è l’innesto di gennaio Youssef Maleh, preso dalla Fiorentina. In porta Wladimiro Falcone sta facendo benissimo: salentini a +10 sulla terzultima anche grazie a lui. Questa la probabile formazione di Baroni per Inter-Lecce: Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.