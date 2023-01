Porto come l’Inter, ma in grande: passaggio agevole ai quarti di Coppa!

Nessun problema per il Porto che passa contro l’Arouca 4-0 a Do Dragao. I prossimi avversari dell’Inter in Champions League volano ai quarti di finale

QUALIFICAZIONE AGEVOLE − Porto come l’Inter, anche in settimana c’è l’impegno di Coppa in attesa del prossimo weekend di campionato. Ma i bianco-blu fanno tanto e di diverso rispetto alla gara dei nerazzurri contro il Parma. Nell’ottavo di finale di Taca de Portugal, i prossimi avversari in Champions League dei meneghini battono agevolmente l’Arouca. Apre le marcature Galeno al 31′ del primo tempo su assist di Taremi. Nella ripresa, la squadra di Conceicao chiude i giochi in due minuti con la doppietta di Martinez. Nel finale c’è festa ancora per Martinez che cala il tris personale. Porto ai quarti di finale.