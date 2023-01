Ravezzani: «Inter, come il Milan un unico obiettivo raggiungibile»

Fabio Ravezzani ha commentato su Twitter questi ultimi due giorni di Coppa Italia delle squadre milanesi, conclusosi con il passaggio del turno dell’Inter e l’eliminazione del Milan. Il Torino sorprende e supera i rossoneri.

FLOP – Il flop del Milan è pesante. La squadra di Pioli esce agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino in superiorità numerica per più di 50 minuti. I rossoneri cadono in un periodo di forte difficoltà, che condivide anche con l’altra squadra di Milano. Fabio Ravezzani ha commentato così su Twitter questi due giorni di partite infrasettimanali: «Soprattutto il Milan doveva capire (come l’Inter, d’altronde) che quest’anno la Coppa Italia poteva essere l’unico obiettivo raggiungibile. Affrontarla con una formazione così improvvisata non aveva senso. Né si raddrizzano le partite in corso d’opera se l’approccio è questo». Dura critica da parte del giornalista nei confronti dei rossoneri, ma anche dell’Inter di Simone Inzaghi che, secondo lui, può lottare solo in coppa.