Pistocchi: “Tonali predestinato all’Inter? Non mi risultano mai offerte!”

Pistocchi non crede affatto a Tonali pronto a trasferirsi all’Inter. Il giornalista, sul suo profilo ufficiale Twitter, sostiene che i nerazzurri non abbiano presentato alcuna offerta per il centrocampista del Brescia.

NIENTE DI VERO? – Maurizio Pistocchi smentisce un’operazione che in molti danno già per fatta: “Da mesi sento parlare di Sandro Tonali come di un predestinato a vestire la maglia dell’Inter. Ma mi risulta che l’Inter non abbia mai fatto una offerta per acquistarlo”.