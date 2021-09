Pioli: «Ci sono squadre più esperte di noi, non più forti. Decide il campo»

Il Milan ha battuto il Venezia per 2-0 e ha agganciato l’Inter in testa (vedi articolo). Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico rossonero Pioli ha parlato delle candidate allo scudetto.

VINCERE – Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli: «È sempre difficile comparare i valori delle rose. C’è qualche squadra che probabilmente è più esperta di noi e più abituata a vincere di noi. Non abbiamo in rosa tanti giocatori che hanno vinto qualcosa. Questo può essere un limite, ma può anche essere un vantaggio per la motivazione e gli stimoli che abbiamo. La società mi ha messo a disposizione una rosa molto forte e completa. Siamo profondi e questo è un bene. Mi piace sentire che i miei giocatori vogliono vincere, è giusto, siamo il Milan. Dobbiamo provare a vincere. Ci sono squadre altrettanto forti come noi, ma non se se qualcuna è più forte di noi, lo proveremo sul campo. Dobbiamo cavalcare questo entusiasmo. Tutti hanno voglia di vincere, la differenza la fa chi si prepara a vincere».