Andreazzoli: «Pinamonti? Quello che ci aspettavamo! Migliorati aspetti»

Andreazzoli ha vinto 0-2 a Cagliari (vedi articolo), con l’Empoli che in precedenza aveva fatto punti solo nel successo a Torino sulla Juventus. In conferenza stampa commenta la prova da titolare di Pinamonti.

BUONA LA PRIMA – Andrea Pinamonti, in prestito dall’Inter, ha giocato stasera la sua prima da titolare con l’Empoli. Per lui ottantasette minuti, prima di lasciare il posto nel finale ad Andrea La Mantia, nello 0-2 a Cagliari. Sulla prova del giocatore in prestito dall’Inter commenta Aurelio Andreazzoli: «Parlare di un solo calciatore è difficile, per la prova del collettivo, però visto che hanno fatto tutti bene dico che Pinamonti è stato quello che ci aspettavamo e per cui l’abbiamo voluto. Ora ha completato la sua preparazione, è migliorato molto su alcuni aspetti che lui e noi conoscevamo. Ha messo peso, profondità, abnegazione e sacrificio in questa gara. Ha preso botte, come è giusto che sia, e le ha anche date: è quello che ci aspettavamo da lui, siamo contenti».