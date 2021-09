Milan, superato il Venezia nella ripresa. Aggancio all’Inter in vetta

Milan-Venezia, partita del quinto turno di Serie A, è andata in scena a San Siro. Il match è terminato con la vittoria dei rossoneri di Pioli per 2-0.

VETTA – Il Milan era chiamato a rispondere alla grande vittoria dell’Inter ieri contro la Fiorentina. A San Siro, sotto gli occhi di un attento Ivan Perisic (vedi articolo), gli uomini di Stefano Pioli superano il Venezia, non senza difficoltà. La partita è complicata per i rossoneri contro un avversario ordinato e il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0. Nella ripresa il Milan spinge per provare a fiaccare la resistenza della squadra di Paolo Zanetti. Il gol del vantaggio arriva al 68′. Theo Hernandez mette al centro dalla sinistra, irrompe Brahim Diaz che firma l’1-0. Dopo l’assist, l’esterno francese serve anche il raddoppio, battendo il portiere avversario con un forte sinistro all’82’. Con questa vittoria per 2-0, il Milan sale a 13 punti e aggancia l’Inter in testa alla classifica, in attesa del Napoli. Il Venezia resta fermo a 3 punti.