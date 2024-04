Pioli smemorato: «Io diffidato e poi l’Inter? Non sapevo di esserlo»

Stefano Pioli, prima di Sassuolo-Milan, punta al successo a Reggio Emilia e non si mostra preoccupato della partita contro l’Inter del 22.

CONCENTRATI − Pioli, incalzato da Dazn, parla così anche in riferimento all’Inter: «Non dobbiamo pensare a giovedì, ma a fare bene oggi. Il secondo posto in classifica è importante, non è ancora conquistato. Abbiamo le nostre qualità da mettere in campo. No rotazioni? Le scelte le ho fatte in base alle condizioni dei giocatori. Lei diffidato? Non sapevo di essere diffidato!».