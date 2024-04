Inter-Cagliari, Inzaghi in versione ‘una partita alla volta‘. Gli indizi

Per Inter-Cagliari non si pensa ai prossimi impegni, in particolare al derby contro il Milan del 22 aprile. Simone Inzaghi agisce in versione ‘una partita alla volta‘, gli indizi dalla sue probabili scelte.

UN PASSO – Simone Inzaghi mantiene la razionalità, non si sbilancia e pensa ancora una partita alla volta. La sua versione cauta e non esaltata dallo Scudetto vicino porta a scelte che non aiutano sicuramente le seconde linee. Tolti gli squalificati Benjamin Pavard e Lautaro Martinez in Inter–Cagliari giocheranno tutti i titolari disponibili. Davide Frattesi rimarrà perciò ancora in panchina, così come Denzel Dumfries. Il tecnico preferisce Henrikh Mkhitaryan e Matteo Darmian, che nella stagione attuale sono stati delle autentiche certezze.

PASSATO – Non è la prima volta che Inzaghi sorprende con le sue scelte. Inter-Cagliari non sarà l’eccezione. Ad esempio in occasione della partita con la Salernitana del 16 febbraio l’allenatore scelse tutti i titolari, compresa la coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram, nonostante le partite ravvicinate e la Champions League in arrivo. Gli ottavi di finale con l’Atletico Madrid non lo hanno scalfito e mosso dalla sua convinzione, figuriamoci quindi il derby tra 8 giorni. Il tempo di recuperare c’è, anche il tempo per preparare al meglio la gara probabilmente decisiva per la seconda stella. A voce bassa, senza cadere in trappoloni, Inzaghi vuole vincere e le sue formazioni spiegano la fame dell’uomo del momento.